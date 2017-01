Pearson: tondo del titolo a LOndra (-22%) dopo profit warning

Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Tonfo di Pearson sulla Borsa di Londra in scia al profit warning. La casa editrice inglese, leader mondiale nell’education, ha fatto sapere che chiuderà il 2016 con un utile operativo di 630 milioni di sterline, in linea con i target, nonostante il calo dei ricavi dell'8% a causa della debolezza del mercato dell'istruzione superiore didattica del Nord America (dove il business è sceso del 18%). Ma il futuro sarà più difficile per il gruppo britannico. "La guidance per il 2017 riflette le sfide continue e l'incertezza del mercato del Nord America e ci aspettiamo di non poter più raggiungere l'obiettivo di utile operativo preliminare per il 2018", ha annunciato Pearson, che se per quest'anno riuscirà a distribuire un dividendo di 52 pence, in linea con le attese, a partire dal 2017 dovrà rivedere la sua politica di dividendo. In una seduta intonata al rialzo, il titolo Pearson precipita sulla Borsa di Londra con un -22%.