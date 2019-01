May sopravvive a mozione sfiducia, Corbyn parla di 'governo zombie'. E più di 170 imprenditori premono per secondo referendum

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Theresa May ce la fa, la Camera dei Comuni boccia la mozione di sfiducia, presentata contro il suo governo dal leader del Partito laburista Jeremy Corbyn: 325 i voti della Camera dei Comuni contrari, rispetto a 306 favorevoli.

La premier conferma così che il suo governo continuerà a lavorare per assicurare la realizzazione della Brexit e ha aggiunto che è suo dovere trovare il modo di ottenere l'approvazione del Parlamento alla proposta affossata due giorni fa, frutto di un accordo con l'Unione europea. Non che ci sia molto a cui brindare. La situazione in cui versa il Regno Unito è di caos politico, e il futuro della Brexit è sempre più incerto.

La data della realizzazione della Brexit, prevista per il prossimo 29 marzo, sembra sempre più lontana e, a tal proposito, il Times riporta inoltre alcune indiscrezioni, secondo cui più di 170 leader di aziende britanniche avrebbero deciso di lanciare una campagna a favore del secondo referendum, dando così il loro appoggio all'associazione People's Vote, che promuove tale opzione. Gli imprenditori chiedono ai leader di entrambi i principali partiti - Tory e Labour - di sostenere a Westminster la possibilità di procedere a un secondo referendum.

Tra i 172 firmatari, ci sono anche iol designer Terence Conran e Norman Foster, l'architetto del grattacelo Gherkin della City di Londra, così come - riporta il Guardian - l'architetto Sir David Chipperfield, lo scienziato Paul Nurse, l'ex presidente di BT, Mike Rake. In totale, si tratta di imprenditori che contribuiscono ogni anno all'economia del Regno Unito per più di 100 miliardi di sterline.

Un secondo referendum, a loro avviso, dovrebbe avere per oggetto l'accordo finale sulla Brexit. Gli imprenditori partono dall'assunto secondo cui a esprimersi sull'accordo che la premier Theresa May e l'Ue hanno raggiunto sui termini del divorzio del Regno Unito, dovrebbe essere direttamente il popolo, bypassando il Parlamento. L'allarme è che un accordo sulla Brexit fatto male o, peggio, un 'no-deal Brexit', potrebbe danneggiare l'economia britannica.

Così la lettera:

"L'unico modo possibile per gestire questa situazione è quello di chiedere direttamente al popolo britannico se desidera ancora lasciare l'Unione europea. Con il tempo che sta per scadere rapidamente, i politici non devono sprecare più tempo a indugiare sulle fantasie. Lanciamo un appello ai leader di entrambi i principali partiti affinché sostengano il voto del popolo".