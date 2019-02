May chiederà formalmente a Ue di escludere no-deal Brexit. Corbyn dice sì a secondo referendum

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2019 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

La premier britannica Theresa May interverrà oggi al Parlamento UK per riferire sulla Brexit.Continuano a circolare indiscrezioni secondo cui May cercherà di posticipare la data ufficiale del divorzio del Regno Unito dall'Unione europea, fissata per ora al 29 marzo. Il Sun riporta, in particolare, che l'intenzione di May sarebbe quella di chiedere formalmente all'Ue di escludere la prospettiva di un no-deal Brexit.Allo stesso tempo, da Londra, è arrivato il sostegno ufficiale dei laburisti di Jeremy Corbyn all'ipotesi di un secondo referendum. "Quello che chiediamo è un referendum per confermare l'accordo sulla Brexit, al fine di evitare la prospettiva di no-deal", ha detto il leader dei laburisti.