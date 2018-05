Marks & Spencer annuncia chiusura di oltre 100 negozi entro il 2022

Valeria Panigada 22 maggio 2018 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Marks & Spencer, la famosa insegna inglese di supermercati, ha annunciato oggi la chiusura di oltre 100 negozi in Gran Bretagna entro il 2022. Le chiusure inizieranno già quest'anno per i primi 14 supermercati, che si aggiungeranno ai 21 che hanno già abbassato le serrande da quando è stato avviato il piano di ristrutturazione alla fine del 2016. A rischio migliaia di posti di lavoro. Intanto il titolo viene colpito dalle vendite in Borsa. In una seduta intonata al rialzo a Londra, Mark & Spencer cede il 2,30% scambiando a 293,60 pence.