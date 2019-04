Jean Claude Juncker: "Il no deal il 12 aprile è un'ipotesi sempre più verosimile"

Alessandra Caparello 3 aprile 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Credo che il no deal il 12 aprile a mezzanotte sia diventata un'ipotesi sempre più verosimile”. Lo dice senza mezzi termini il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker all'Europarlamento sul caos Brexit. “O la Camera dei Comuni trova una maggioranza credibile entro il 12 aprile per un accordo con la Ue e allora la Ue potrebbe accettare una proroga fino al 22 maggio – continua Juncker - oppure la Camera dei Comuni non si pronuncia e allora non sarà possibile alcun prolungamento supplementare di corta durata”.