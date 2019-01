Indiscrezioni Brexit, sterlina sale al record in 11 settimane sul dollaro

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Sterlina in rialzo, sulla scia di alcuni rumor riportati dal The Sun, secondo cui il Partito Unionista Democratico (DUP) dell'Irlanda del Nord, avrebhbe deciso di offrire il proprio sostegno, comunque condizionato, al piano sulla Brexit della premier britannica Theresa May.Nei confronti del dollaro, la sterlina è salita questa settimana dell'1,8% circa, riagguantando la soglia psicologica chiave di $1,30.La valuta è stata sostenuta dalla speranza che il Regno Unito riesca a scongiurare lo scenario di un no-deal Brexit, ovvero di una Brexit senza accordo, nella data prevista per il divorzio effettivo dall'Ue, il prossimo 29 marzo.Le indiscrezioni del Sun hanno permesso alla sterlina di testare il record in 11 settimane, guadagnando lo 0,40% nelle contrattazioni asiatiche, fino a salire a $1,3114, record dallo scorso 8 novembre.