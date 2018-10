Ig, June Felix nominata ceo

Daniela La Cava 30 ottobre 2018 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

June Felix è stata nominata chief executive officer (Ceo) del gruppo IG ed executive director del board con effetto immediato. A darne notizia l'azienda inglese leader nei servizi e prodotti finanziari per clienti privati. June è stata presidente di Verifone Europa e Russia, e ha ricoperto varie posizioni in qualità di executive manager in diverse multinazionali."Il board è lieto di nominare June Felix - dichiara Andy Green, presidente di Ig -. Porta 25 anni di esperienza nel settore della finanza e della tecnologia digitale e la profonda conoscenza del business. Vanta una solida esperienza in strategia e innovazione di prodotto e ha sviluppato diversi business di successo in aziende di varie dimensioni negli Stati Uniti, in Asia e in Europa e la sua ampia esperienza la rende ideale per l’evoluzione di Ig”.