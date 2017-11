Iag (British Airways) alza target di bilancio e investimenti

Alessandro Piu 3 novembre 2017 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Iag(International airline group) il gruppo che controlla British Airways, Aer Lingus, Iberia e Vueling, ha alzato gli obiettivi di crescita e investimento per il quadriennio 2018-2022. In particolare Iag prevede un incremento della capacità di trasporto passeggeri del 5% per anno dal 3% della previsione 2016-2020. Gli investimenti in conto capitale (Capex) saranno in media di 2,1 miliardi di euro l'anno da 1,7. L'Equity free cash flow in media sarà di 2,5 miliardi di euro annui rispetto alla precedente attesa, compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi. L'Ebitdar, indicatore che tiene conto anche dei costi di ristrutturazione, avrà un valore medio annuo di 6,5 miliardi di euro contro i 5,3 previsti nel piano 2016-2020. Sono stati confermati gli obiettivi di rendimento sul capitale investito (15%) e la crescita degli utili per azione, attesa sopra il 12% annuo. Il titolo Iag si muove al rialzo di oltre un punto percentuale sul Ftse100.