HSBC: banca più grande in Europa batte consensus su utili e fatturato

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

HSBC, il colosso bancario numero uno in Europa, ha riportato nel corso del primo semestre utili al lordo delle tasse in crescita del 4,58% su base annua, a $10,71 miliardi. Battute le attese degli analisti, che avevano previsto profitti per $10,38 miliardi.In crescita anche il fatturato, avanzato del 4% a $27,29 miliardi sempre su base annua, e meglio dei $27,63 miliardi stimati.