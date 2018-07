Gran Bretagna: occupazione a livelli record

Alessandra Caparello 17 luglio 2018 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

In Gran Bretagna l'occupazione ha raggiunto un livello record nei tre mesi fino a maggio e le pressioni salariali hanno mostrato pochi segni di riduzione, mantenendo la Banca d'Inghilterra sulla buona strada per un aumento dei tassi d'interesse il mese prossimo.Il numero di persone occupate è aumentato di 137.000 unità, più del previsto, portando il tasso di occupazione al 75,7%, il più alto dall'inizio dei record nel 1971. Secondo i dati resi noti dall’Ufficio di statistica nazionale la disoccupazione nel toccato un livello minino in 43 anni, al 4,2 per cento.