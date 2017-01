Gran Bretagna: aperto il dibattito sulla Brexit al Parlamento inglese

Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Il Parlamento inglese ha aperto oggi a metà giornata il dibattito sulla Brexit, in particolare sul progetto di legge che dovrà autorizzare il governo guidato dal premier Theresa May ad avviare i negoziati per uscire dall'Unione europea. I dibattiti proseguiranno anche il 6, 7 e l'8 febbraio per poi concludersi con un voto. La procedura è necessaria dopo la sentenza della Corte Suprema inglese di settimana scorsa che ha stabilito l'obbligo di passare per il Parlamento inglese. La May aveva previsto di attivare la procedura di uscita entro fine marzo.