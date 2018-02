Gran Bretagna: Niesr, boom economia globale ha evitato scotto Brexit su crescita Pil

Titta Ferraro 7 febbraio 2018 - 13:01

Laforte crescita dell'Eurozona e del resto del mondo ha fatto da traino anche all'economia del Regno Unito che ha quindi pagato meno del previsto lo scotto del voto sulla Brexit. Il NIESR (National Institute of Economic and Social Research) spiega come l'espansione globale migliore del previsto ha rappresentato circa un terzo dell'aumento del PIL britannico nel 2017. Il think tank britannico rimarca come la crescita globale ha spinto il commercio e senza tale effetto il Pil sarebbe cresciuto solo dell'1,2% rispetto all'1,8% messo a segno.