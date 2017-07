Gran Bretagna: Fmi tagli stima Pil 2017, confermato quella sul 2018

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

IlFondo monetario internazionale (Fmi) ha abbassato la di crescita della Gran Bretagna per il 2017, mentre ha confermato quella per il 2018. Nell'aggiornamento del suo World Economic Outlook, l'Fmi stima un Pil inglese in espansione dell'1,7% quest'anno, contro il precedente +2%, e dell'1,5% nel 2018.