Gran Bretagna: BoE conferma tassi allo 0,75%

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England (BoE) non cambia spartito, lasciando inviariati i tassi di interesse invariati. Il comitato di politica monetaria dell'istituto guidato da Mark Carney ha votato all'unanimità per mantenere i tassi stabili allo 0,75%, in linea con quanto previsto dagli analisti. Il prossimo meeting della banca centrale inglese è in calendario il 20 giugno.