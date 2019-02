Gran Bretagna: BoE conferma tassi allo 0,75%

Daniela La Cava 7 febbraio 2019 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Nessun colpo di scena dell'ultima ora da parta della Bank of England (BoE) che conferma la sua politica monetaria. Nella prima riunione del 2019, l'istituto guidato da Mark Carney ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il comitato di politica monetaria della BoE ha votato all'unanimità per mantenere i tassi stabili allo 0,75%, in linea con quanto atteso dagli analisti. Il prossimo meeting della banca centrale inglese è in calendario il prossimo 21 marzo.