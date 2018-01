Gran Bretagna: 2017 nero per le vendite auto, effetto Brexit peserà anche 2018

Titta Ferraro 5 gennaio 2018 - 08:10

Le vendite di auto in Gran Bretagna hanno sofferto nel 2017 in peggior calo dalla recessione globale, complice soprattutto l'impatto della Brexit che ha depresso la fiducia dei consumatori. I dati preliminari diffusi dalla Society for Motor Manufacturers and Traders. (SMMT) indicano che le vendite del 2017 sono diminuite del 5,6 percento rispetto all'anno precedente a 2,54 milioni di veicoli, il calo più pronunciato dal 2009. Dato peggiore rispetto al 5% delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.La domanda di automobili diesel è crollata del 17%. Per il 2018 SMMT prevede un calo delle vendite dal 5 al 7 percento.