Glencore: partnership con il fondo sovrano del Qatar per acquisto quota Rosneft

Luca Fiore 3 gennaio 2017 - 18:59

MILANO (Finanza.com)

Glencore ha emesso una nota per annunciare di aver siglato l’accordo definitivo per una partnership con la Qatar Investment Authority (QIA) in relazione alla privatizzazione di Rosneft. Le due società acquisteranno il 19,5% di Rosneft per 10,2 miliardi di euro.