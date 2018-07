Glencore: in arrivo piano di buyback da 1 miliardo di dollari

Luca Fiore 5 luglio 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Segno più sul listino londinese per Glencore dopo l’annuncio di un piano di buyback da 1 miliardo di dollari. Martedì il titolo ha perso il 7,78% in scia della notizia che il Dipartimento della Giustizia statunitense ha fatto richiesta di documenti sulle operazioni condotte in Nigeria, Venezuela e Repubblica Democratica del Congo. Al momento sul listino della City il titolo GLEN segna un +2,49% a 327,4 pence.