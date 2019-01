Forex: sterlina solida su euro e dollaro dopo bocciatura mozione sfiducia contro May

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Sterlina solida dopo la notizia della bocciatura, alla Camera dei Comuni UK, della mozione di sfiducia presentata contro il governo di Theresa May dal leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn.Si attendono le prossime mosse della premier britannica, che dovrebbe presentare un piano B per ottenere l'approvazione del Parlamento sulla sua proposta Brexit, il prossimo lunedì. Il mercato scommette sull'estensione dell'Articolo 50 e dunque sul rinvio della data sulla Brexit, fissata per il prossimo 29 marzo.La sterlina è scambiata a 88,42 contro l'euro, attorno ai massimi di sette settimane a quota 88,37, toccati nella sessione precedente. Sul dollaro, è piatta attorno a $1,2872, nei pressi dei massimi degli ultimi due mesi a $1,2930, testati all'inizio della settimana.