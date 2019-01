Fmi prevede Pil UK +1,5% in 2019 con Brexit ordinata. Altrimenti, crollo tra 5-8%

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2019 - 07:51

Per l'Fmi, nel caso in cui si dovesse concretizzare l'accordo siglato con l'Ue sulla Brexit, il Pil del Regno Unito crescerà dell'1,5% nel 2019 e dell'1,6% nel 2020 (in quest'ultimo caso outlook rivisto al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla previsione precedente).Tuttavia Gita Gopinath, responsabile economista dell'Fmi, ha avvertito che lo scenario peggiore (no-deal Brexit) comporterebbe un crollo del Pil tra -5% e -8% "nel corso del tempo".