Elezioni UK: è Hung Parliament, la May vince ma non riesce a raggiungere maggioranza assoluta

Titta Ferraro 9 giugno 2017 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Rischio ingovernabilità per la Gran Bretagna. Le elezioni hanno visto prevalere i conservatori di Theresa May, ma non avranno abbastanza seggi per governare senza l'appoggio dei partiti di minoranza. Si materializza quindi il temuto scenario di un Hung Parliament. Con la maggior parte dei risultati dichiarati, i conservatori hanno 311 seggi rispetto ai 326 necessari per avere la maggioranza assoluta in parlamento. Il partito Labour è salito a 260 seggi (+31 rispetto a precedenti elezioni).