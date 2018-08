Effetto Brexit: Panasonic trasloca ad Amsterdam

Alessandra Caparello 30 agosto 2018 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

L’effetto Brexit si fa sentire anche sulla Panasonic che, secondo quanto riferisce il giornale Nikkei, è pronta a trasferirsi da Londra ad Amsterdam. Secondo il giornale l’amministratore delegato in Europa dell’azienda nipponica, Laurent Abadie, potrebbe però tornare sui suoi passi e rimanere nella City qualora il governo inglese decidesse di abbassare le tasse, cosa che Londra aveva anticipato mesi fa.Nei progetti della Panasonic che in Europa oltre alla Gran Bretagna ha sedi amministrative tra Germania e Spagna, il settore auditing e operazioni fiscali che impiega nella terrà della Regina circa 20-30 persone potrebbe trasferirsi in Olanda, mentre a Londra rimarrebbe solo l’ufficio delle relazioni con gli investitori.