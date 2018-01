Capita: titolo in rosso di oltre il 40% sul listino londinese

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 11:45

Crollo sul listino londinese per il titolo Capita, in rosso del 41,58% a 203,19 pence. La società questa mattina ha annunciato di voler emettere nuove azioni per 700 milioni di sterline, la sospensione del dividendo ed ha lanciato un “profit warning”. Il titolo quota a livelli che non si vedevano dal 2003.