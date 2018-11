Caos Brexit: si dimette il ministro Dominic Raab, sterlina al tappeto

Titta Ferraro 15 novembre 2018 - 10:24

Caos Brexit. Da oltremanica arriva la dimissione del ministro responsabile della Brexit, Dominic Raab. Ad annunciarlo è stato lo stesso Raab motivando la decisione con il suo dissenso circa il futuro statuto dell'Irlanda del Nord. "Non posso sostenere l'accordo" ha detto Raab in riferimento all'accordo raggiunto con i negoziatori europei.Repentina la reazione del mercato con la sterlina che cede una figura contro il dollaro scivolando in area 1,285.L'accordo con l'Ue sulla Brexit dovrà essere votato dal Parlamento britannico dopo la ratifica del Consiglio UE del 25 novembre. Il rischio concreto è che il Parlamento non approvi il piano. Oggi è atteso un discorso della May al Parlamento.