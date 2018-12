Brexit: voto di sfiducia contro May previsto questa sera (Financial Times)

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Questa sera sarebbe previsto il voto di sfiducia contro la premier inglese Theresa May. Lo riporta il Financial Times, secondo cui è stata superata la soglia minima di richieste per avviare la procedura sul voto di sfiducia, che dovrebbe tenersi questa sera tra le 18 e le 20. Nei giorni scorsi la May ha deciso di rinviare il voto del Parlamento inglese, previsto per ieri, sull'accordo raggiunto con l'Unione europea sulla Brexit per evitare una sonora bocciatura. Ora il suo futuro alla guida del governo inglese diventa più incerta.