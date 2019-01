Brexit, sterlina ingessata dopo bocciatura May da Parlamento UK: attorno a $1,2850

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2019 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Sterlina ingessata, dopo la notizia del no del Parlamento UK all'intesa sulla Brexit che la premier Theresa May ha raggiunto con l'Unione europea. Il rapporto sterlina-dollaro cede -0,03% a $1,2854, mentre è piatto con -0,05% contro l'euro, a 0,8867. L'euro è in flessione sul dollaro, cede -0,11% rischiando la soglia di $1,14.