Brexit: si dimette il ministro degli esteri Boris Johnson

Alessandra Caparello 9 luglio 2018 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Dopo il ministro per la Brexit David Davis, il governo May perde un altro pezzo importante. Il ministro degli Esteri Boris Johnson ha rassegnato le sue dimissioni in polemica con la linea soft intrapresa dalla premier in merito ai negoziati per l’uscita di Londra dal mercato unico."Questo pomeriggio il Primo Ministro ha accettato le dimissioni di Boris Johnson dalla carica di Ministro degli Esteri. La sua sostituzione sarà annunciata a breve. Il primo ministro ringrazia Boris per il suo lavoro".Così si legge in una dichiarazione inviata via e-mail dall'ufficio di Theresa May.