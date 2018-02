Brexit: senza un accordo duri contraccolpi per paesi quali Germania e Irlanda (analisti)

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

LaBrexit minaccia di spostare l’equilibro dei poteri all’interno dell’UE nel lungo termine. Secondo David Zahn, Head of European Fixed Income di Franklin Templeton, il Regno Unito e l’UE finiranno col giungere a qualche tipo di accordo sulla Brexit. "Alcuni paesi europei, in particolare Irlanda e Germania - rimarca Zahn - potrebbero subire un duro colpo se il Regno Unito dovesse uscire dall’UE senza un accordo. Riteniamo pertanto che quelle aree europee compiranno probabilmente ogni sforzo per assicurare la conclusione di qualche tipo di accordo, anche se non dovesse essere necessariamente il migliore per tutte le parti".