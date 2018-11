Brexit sempre più realtà: ok accordo da 27 leader Ue, ora manca ratifica Parlamento UK

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2018 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

"I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sui rapporti futuri con il paese. E' quanto ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, al termine del vertice Ue sulla Brexit.Con l'ok dei 27, che sancisce in via definisca l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, concretizzando quanto espresso dagli elettori britannici nel referendum sulla Brexit del 23 giugno del 2016, la Commissione Ue, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a "fare i passi necessari per garantire che l'accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, in modo da assicurare un recesso ordinato" del paese. Così comunica su Twitter Preben Aamann, portavoce del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.Tusk ha commentato il divorzio, che dovrà ottenere il via libera del Parlamento britannico:"Di fronte a noi c'è un difficile processo di ratifica" e "nuovi negoziati" con il paese. Ma con il Regno Unito "resteremo amici fino alla fine dei giorni, e anche un giorno di più".