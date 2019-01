Brexit sempre più lontana: Unione europea verso rinvio a 2020

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

I funzionari dell'Unione europea stanno valutando l'opzione di rinviare la Brexit al 2020 dopo che Germania e Francia hanno segnalato la disponibilità a estendere le trattative per il divorzio del Regno Unito da Bruxelles. E' quanto riporta il Times.Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Ue, la premier Theresa May è riuscita a sopravvivere al test della mozione di sfiducia, presentata contro il suo governo dal leader laburista Jeremy Corbyn.La mozione di sfiducia non è passata: 325 i voti della Camera dei Comuni contrari, rispetto a 306 favorevoli.Inizialmente,indiscrezioni avevano rivelato che la data sulla realizzazione della Brexit sarebbe stata spostata a giugno/luglio da quella effettiva ancora in vigore, fissata al 29 marzo 2019.Il Times segnala che ora l'Europa guarderebbe a un rinvio fino all'anno prossimo.