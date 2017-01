Brexit, sale la tensione: l'ambasciatore presso l'Ue annuncia le dimissioni

Alessandro Piu 3 gennaio 2017 - 15:24

L'ambasciatore britannico presso l'Unione europea, Ivan Rogers, ha annunciato le proprie dimissioni. Non è stata ancora fissata una data. Ne dà notizia la stampa britannica. Rogers non ha spiegato le ragioni della decisione che anticipa di qualche mese la fine del suo mandato, prevista per novembre. Nonostante il tentativo di ridimensionare il proprio abbandono, si tratta di un evento significativo considerando che l'ambasciatore britannico è uno dei negoziatori più esperti nell'Unione europea e ha partecipato alla rinegoziazione degli accordi con l'Ue portata avanti da David Cameron prima del referendum.