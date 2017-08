Brexit: possibili dettagli dal governo inglese la prossima settimana (Bloomberg)

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Nuovi dettagli sul processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbero arrivare già settimana prossima. Lo rivela Bloomberg, che cita fonti anonime vicine alla vicenda. Secondo l'indiscrezione, il governo inglese pubblicherà due documenti sulla Brexit già lunedì prossimo e altri due potrebbero essere rilasciati nei giorni a seguire, in vista del vertice di fine mese tra Gran Bretagna e Ue. L'ipotesi arriva dopo alcune accuse al governo di Theresa May per non aver ancora presentato un'idea chiara sui punti cruciali della Brexit.