Brexit: oggi riprendono i negoziati tra Ue e Gran Bretagna

Valeria Panigada 28 agosto 2017 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Prende il via oggi a Bruxelles una nuova sessione di negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Questo terzo round, che terminerà giovedì, inizierà oggi pomeriggio presso la sede della Commissione europea, alla presenza del ministro Brexit per l'Europa, il francese Michel Barnier, e il suo omologo inglese, David Davis. Il clima rimane piuttosto teso con gli inglesi impazienti di discutere dei futuri accordi commerciali con la Ue e gli europei che esigono innanzitutto concentrarsi invece sul processo di divorzio in termini organizzativi e pratici.