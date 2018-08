Brexit: le trattative tra Gran Bretagna e Ue proseguiranno in maniera continua

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Letrattative tra Gran Bretagna e Unione europea sulla Brexit proseguiranno in maniera continua al fine di raggiungere un accordo. "I negoziati adesso entrano nella fase finale - ha detto Michel Barnier, l'incaricato Ue per la Brexit, al termine della conferenza congiunta a Bruxelles con l'omologo inglese Dominic Raab (che ha rimpiazzato lo scorso luglio David Davis) - Abbiamo deciso che da ora la Ue e la Gran Bretagna discuteranno in maniera continua. E Dominic e io ci incontreremo regolarmente per proseguire le trattative". L'obiettivo sarebbe quello di raggiungere un accordo sulle future relazioni tra le due parti entro l'autunno, così da lasciare ai rispettivi parlamenti il tempo necessario per ratificare i testi in vista della data di fine marzo quando scatterà ufficialmente la Brexit.