Brexit: lascia anche ministro del Lavoro McVey. Governo May sempre più a rischio

Titta Ferraro 15 novembre 2018 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Si acuisce la crisi in Gran Bretagna. Dopo le dimissioni del ministro responsabile della Brexit, Dominic Raab, arrivano anche quelle del ministro del Lavoro Esther McVey. L'addio di Raab, che non risultava tra gli esponenti "ribelli" dell'esecutivo, ha provocato forti vendite sulla sterlina acuendo i timori di una caduta del governo May che l'accordo che la May ha chiuso con l'UE non passi la prova del voto al Parlamento UE con il rischio quindi di una hard Brexit.Il cambio tra sterlina e dollaro è sceso ulteriormente scivolando sotto 1,28 sui minimi da fine ottobre con un calo giornaliero di oltre l'1,5%.