Brexit, la May convoca incontro a settembre

alessandro chiatto 8 agosto 2018 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riporta "Bloomberg" nella sua edizione online, il primo ministro britannico Theresa May starebbe pianificando una riunione con i membri più influenti del suo governo all'inizio di settembre. La motivazione dell'incontro sarebbe per discutere su come preparare il Regno Unito a una no-deal Brexit, ovvero a un'uscita dall'UE senza accordo interno.Il giorno in cui la Gran Bretagna dovrebbe uscire dall'Unione Europea è il 29 marzo 2019.