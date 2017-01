Brexit: la Corte Suprema britannica approva passaggio parlamentare per negoziati con Ue

Alessio Trappolini 24 gennaio 2017 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Sarà il Parlamento britannico a dover votare sull’avvio dei negoziati fra Regno Unito ed Unione Europea per l'attuazione della Brexit. E’ questo il verdetto emanato dagli 11 giudici della Corte suprema riuniti questa mattina per decidere sul ricorso presentato dal primo ministro Theresa May.