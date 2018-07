Brexit: il ministro inglese Davis lascia, terremoto per governo May

Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Crisi per il governo di Theresa May. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, ieri il ministro inglese per la Brexit, David Davis, ha decido di dimettersi per protesta contro i piani di uscita soft avanzati dalla May nei giorni scorsi. Oltre a Davis, si sarebbero dimessi anche il suo vice, Steve Baker, e il ministro junior della Brexit, Suella Braverman, inferendo un duro colpo alla strategia negoziale di Theresa May e alla sua presa sul potere. Solo due giorni fa, la May aveva raggiunto l'accordo di governo per avanzare la sua proposta di uscita con il mantenimento delle relazioni commerciali con l'Unione europea.