Brexit: c'è un pre-accordo, oggi May lo presenterà ai suoi ministri. Mercato non reagisce

14 novembre 2018

MILANO (Finanza.com)

Torna la speranza di un accordo sulla Brexit. Oggi la premier inglese Theresa May presenterà il progetto di intesa raggiunto con l'Unione europea dopo mesi di trattative. Si tratta di una bozza dell'accordo tecnico sull'uscita della Gran Bretagna dal blocco europeo. Alle 15 (ore italiane) si riunirà il Consiglio dei Ministri inglese per discutere di questo pre-accordo che potrebbe scongiurare una No-deal Brexit (una Brexit senza accordo).Sempre oggi dovrebbe riunirsi una delegazione di rappresentanti diplomatici permanenti dei 27 Paesi UE per discutere dello stato delle trattative. Qualora i ministri britannici dovessero trovare oggi un accordo, all’incontro odierno potrebbe seguire nei prossimi giorni una riunione straordinaria del Consiglio europeo, per discutere, valutare ed eventualmente approvare l’accordo.La notizia non sostiene la Borsa di Londra che segue l'intonazione negativa degli altri listini del Vecchio continente, mostrando un ribasso dello 0,77%. Nessuna reazione anche sulla sterlina che rimane piatta nei confronti di euro e dollaro, in attesa di sviluppi.