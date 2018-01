Brexit, alert Bce: brusco addio sarebbe shock, minaccia a stabilità sistema finanziario Ue

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2018 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Un brusco addio di Londra all'Unione europea rappresenterebbe un autentico shock, che minaccerebbe la stabilità del sistema finanziario europeo. Lo ha detto il governatore della Bank of Ireland e membro del Consiglio direttivo della Bce, Philip Lane, in un'intervista rilasciata al Financial Times."La City rappresenta il quartiere generale delle vendite all'ingrosso dell'Unione europea", ha detto, riferendosi all'impatto che la Brexit potrebbe avere sui servizi finanziari e al rischio che non venga raggiunto un accordo sui rapporti commerciali tra le controparti.In merito alla politica monetaria della Bce, Lane ha detto che, "fino a quando non ci saranno segnali di inflazione, sarà appropriato portare avanti il Quantitative easing".