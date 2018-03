Brexit, accordo UE-Regno Unito: intesa su periodo transizione fino a dicembre 2020

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2018 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

Il Regno Unito e l'Unione europea hanno fatto "un passo decisivo" verso l'accordo sul divorzio del Regno Unito da Bruxelles. E' quanto ha detto Michel Barnier, responsabile dei negoziati Brexit per l'Ue, annunciando che le controparti hanno pubblicato in via congiunta una nuova versione della bozza per la Brexit."Siamo stati in grado di raggiungere un'intesa su gran parte di ciò che farà parte di un accordo internazionale per il ritiro ordinato degli UK (dall'Ue)", ha detto Barnier, nel corso della conferenza stampa congiunta con David Davis, responsabile dei negoziati Brexit per Londra.L'intesa è stata trovata sul periodo di transizione, ma rimangono ancora questioni da definire riguardo al confine dell'Irlanda del Nord.In ogni caso, il periodo di transizione dovrebbe durare dal 29 marzo del 2019 al dicembre del 2020.Barnier ha detto anche che è stato raggiunto un accordo sui diritti di 4,5 milioni di cittadini Ue che vivono nel Regno Unito e per 1,2 milioni di cittadini UK che vivono nell'Unione europea.