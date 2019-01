Brexit: 'tutto resta possibile: nuove elezioni, estensione scadenza articolo 50, ma anche secondo referendum' (DWS)

Daniela La Cava 16 gennaio 2019 - 10:23

"Purtroppo, tutto resta possibile: nuove elezioni, un'estensione della scadenza per l'articolo 50 o anche un secondo referendum. Come molti dei nostri colleghi, anche noi continuiamo a sperare in un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea. Ma il percorso per arrivarci non è chiaro, e in ogni caso presenta molti ostacoli. Dobbiamo anche riconoscere che la probabilità di una Brexit complicata è aumentata". Lo ha dichiarato Stefan Kreuzkamp, chief investment officer di DWS, aggiungendo che "anche se la maggioranza dei parlamentari britannici sostengono di volerlo evitare, l'intero processo Brexit continua a essere fortemente guidato dagli interessi dei partiti". Kreuzkamp ricorda inoltre che "l'intera impresa è iniziata come un azzardo - fallito – sotto il governo di David Cameron. Perché poi non dovrebbe alla fine finire così? Fino ad oggi il comportamento dei politici britannici non ha certo ridotto le nostre preoccupazioni a riguardo".