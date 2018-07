Brexit, Ue avverte: "Prepararsi a qualsiasi scenario, anche un no-deal"

Alessandra Caparello 19 luglio 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

L’Unione europea lancia l’allarme: occorre preparasi ad affrontare tutti i possibili scenari connessi alla Brexit, anche quello di un no-deal. A dirlo un portavoce della Commissione Ue, mentre oggi pomeriggio a Bruxelles si terrà il primo incontro tra il negoziatore Ue Micheal Barnier e il nuovo ministro inglese per la Brexit Dominic Raab, succeduto a David Davis dimessosi la scorsa settimana.In una comunicazione adottata oggi la Commissione Ue scrive che "l'Europa lavora duramente ad un accordo, ma non c'è certezza che sarà raggiunto. “E anche se lo fosse – continua la Commissione - il Regno Unito non sarà più uno Stato membro, e quindi ci si prepara a tutte le evenienze per assicurare che le istituzioni dell'Ue, gli Stati membri e i privati siano comunque pronti.