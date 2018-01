Brexit, UK lancia avvertimento, Hammond-Davis: Ue rischia crisi in stile 2008 se blocca accordo

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2018 - 07:41

Con un comunicato congiunto che è stato pubblicato nel quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, il cancelliere allo Scacchiere Philip Hammond e il segretario UK per la Brexit David Davis hanno avvertito che l'Unione europea rischierebbe una crisi finanziaria, nel caso in cui dovesse decidere di bloccare l'accordo sulla Brexit.Sia l'Europa che il Regno Unito - hanno scritto - devono continuare a lavorare insieme "per assicurarsi che una catastrofe come il crash del 2008 non accada di nuovo".