Brexit: May pronta a chiedere ulteriore periodo di transizione fino al 2023 (The Times)

Valeria Panigada 24 maggio 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Ilprimo ministro inglese, Theresa May, potrebbe chiedere all'Unione europea un secondo periodo di transizione post-Brexit fino al 2023. Lo rivela il quotidiano britannico The Times, spiegando che la ragione sarebbe per evitare il ritorno di una frontiera fisica "dura" tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. La Gran Bretagna lascerà il blocco europeo il prossimo 29 marzo del 2019, ma Londra e Bruxelles hanno già previsto un periodo di transizione fino a fine 2020, durante il quale il Regno unito resterà allineato all'Unione europea sulle questioni doganali. Questo nuovo periodo di transizione, se confermato, andrebbe a coprire quindi gli anni dal 2021 al 2023, ben sette anni dopo il referendum del 2016 con il quale gli inglesi hanno deciso di lasciare l'Unione europea con il 52% dei voti.