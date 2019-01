Brexit, May: 'la Camera ha parlato. Ma non ha detto niente su quello che supporta'

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

"La Camera ha parlato. E' chiaro che la Camera non sostiene questo accordo". Così la premier britannica Theresa May, dopo la bocciatura al Parlamento UK dell'accordo da lei siglato con l'Unione europea. May ha aggiunto: "Ma il voto di stasera non ci dice niente su quello che la Camera supporta".