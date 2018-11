Brexit, May: "E' l'accordo giusto per la Gran Bretagna"

Alessandra Caparello 22 novembre 2018 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

“Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito. Attua il risultato del referendum di giugno 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'Ue”: così il premier inglese Theresa May parlando da Downing Street prima dell’incontro in programma oggi pomeriggio in Parlamento.“E' l'accordo giusto per la Gran Bretagna” ha detto la May. “Sono fiduciosa in una soluzione per tutto il Regno Unito inclusa Gibilterra".