Brexit: Londra presenta il White Paper

Alessandra Caparello 12 luglio 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Londra presenta il White Paper, il Libro bianco sulla Brexit con tutte le propste per l’uscita del Paese dal mercato unico, costato le dimissioni nei giorni scorsi dei ministri David Davis e Boris Jhonson.Nel documento che Theresa May ha portato a Bruxelles: unione doganale di fatto, sistema di mobilità per l’immigrazione, riconoscimento delle sentenze della Corte Europea di Giustizia e lo stop gli europei in cerca di lavoro nella City.