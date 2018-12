Brexit, Juncker: l'accordo raggiunto è l'unico possibile, non c'è spazio per rinegoziarlo

Titta Ferraro 11 dicembre 2018 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Porte chiuse da parte dell'Ue a un cambiamento in corsa dell'accordo con la Gran Bretagna sulla Brexit. "L'accordo raggiunto è il migliore possibile, l'unico possibile", ha affermato questa mattina il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, in un messaggio via Twitter. "Non c'è spazio per rinegoziare l'accordo, ma sono possibili ulteriori chiarimenti", ha aggiunto Juncker chiarendo che questa sera incontrerà a Bruxelles la premier britannica Theresa May".