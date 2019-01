Brexit, Juncker alla May: impossibile rinegoziare l'accordo

Alessandra Caparello 29 gennaio 2019 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

Non è possibile rinegoziare l’accordo sulla Brexit. Così Jean Claude Juncker, il presidente della Commissione europea chiude la porta in faccia alla premier inglese Theresa May. Il primo ministro britannico inaugurando oggi la ripresa del dibattito ai Comuni sul 'piano B' sulla Brexit, in votazione il prossimo 13 febbraio, aveva detto ai suoi ministri che per ottenere il sostegno del parlamento per il suo accordo sulla Brexit, doveva essere riaperto il dialogo con Bruxelles. Il tutto mentre si cerca di ricompattare il governo grazie ad un emendamento presentato dal deputato Graham Brady. Oggi la doccia fredda di Juncker.